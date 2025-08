Hernán Bertellys, ex intendente de Azul (entre2015 y 2023), sorprende con su regreso a la música. Tras su derrota en las PASO de 2023 y anunciar su retiro definitivo de la política, retoma su faceta artística.

Ads

El evento titulado “Hernán, Ritmo de Pueblo”, está programado para el sábado 16 de agosto a las 23:00 en el Club Platense de Laprida. La entrada anticipada sale 6.000 pesos y será la vuelta del ex dirigente político.

Su perfil artístico también cuenta con antecedentes como periodista radial, conductor de televisión y cantante, actividades previas a su ingreso formal a la política.

Ads

La trayectoria política de Bertellys comenzó en 2013 como concejal y se prolongó con dos mandatos como intendente: primero por el Frente para la Victoria (2015‑2019) y luego por Juntos por el Cambio (2019‑2023), alcanzando más del 57 % de los votos en su reelección. Sin embargo, la interna de 2023 marcó un quiebre: quedó último entre los postulantes de su espacio y confirmó su alejamiento total de la arena política al no superar esa instancia.

En 2023, tras las elecciones, Bertellys manifestó en declaraciones a El Tiempo: “Me voy a retirar de la política, absolutamente. Es más: no sé si estuve en ‘la política’. Yo creo que, dentro de unos años, no me voy a sentir parte de ‘la casta’. Nunca me sentí parte de la casta”.

Ads