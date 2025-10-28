El efectivo retirado de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) abatió a balazos a un ladrón, de 35 años, a quien habría sorprendido mientras intentaba robarle una garrafa que tenía en el patio de su vivienda.

El hecho ocurrió en la localidad de San Francisco Solano, partido de Almirante Brown el pasado fin de semana. Ahora la Policía busca a otros dos sospechosos, que habrían logrado fugar ilesos.

Fuentes policiales revelaron a Crónica que integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una alerta al 911 la cual hacía referencia a una persona herida en una tentativa de robo, en una finca situada en la avenida San Martín, casi en el cruce con Misiones.

Según agregaron los informantes, al arribar los uniformados hallaron a un individuo que había sido baleado. El dueño de la vivienda, de 59 años, quien resultó ser un miembro retirado de la PFA, les narró que en momentos en los que estaba en la casa, escuchó ladrar a sus perros. Al asomarse por una de las ventanas, observó a tres sujetos quienes habían conseguido saltar una reja perimetral y pretendían sustraer una garrafa que había en el sector del patio.

A raíz de ello, el hombre empuñó una pistola Browning FM Hi Power nueve milímetros, efectuó tres disparos e hirió a uno de estos sospechosos, al que reconoció como un jardinero que, a veces, cortaba el césped en su vivienda.

El individuo herido fue trasladado al Hospital “Oñativia”. El paciente presentaba dos heridas de arma de fuego (en el estómago y en el muslo derecho). Luego se lo envió al Hospital “Lucio Meléndez”, de Adrogué, donde fue operado. Finalmente perdió la vida.

Los investigadores policiales intentan dar con el paradero de los otros hombres que habrían participado del intento de robo. La investigación judicial quedó a cargo de la UFI descentralizada 2 de Almirante Brown.