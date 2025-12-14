En sus últimos días de mandato como diputada bonaerense, la dirigente radical Belén Malaisi presentó una batería de proyectos en la Legislatura provincial para advertir sobre la caída histórica de la vacunación infantil y reclamar medidas urgentes al Gobierno de Axel Kicillof con el objetivo de evitar una posible crisis sanitaria.

Según expuso la exlegisladora del bloque UCR + Cambio Federal, datos difundidos por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) evidencian un retroceso alarmante en las coberturas de vacunas esenciales, una situación que no solo pone en riesgo a los niños y niñas, sino que también favorece la reaparición de enfermedades que habían sido erradicadas.

En ese marco, Malaisi instó al Ejecutivo bonaerense a implementar controles estrictos y sistemáticos en las escuelas de toda la provincia, tanto de gestión estatal como privada, para garantizar el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación. Asimismo, reclamó campañas urgentes de concientización dirigidas a las familias y a la comunidad educativa, y cuestionó con dureza los discursos antivacunas, a los que responsabilizó por profundizar el deterioro del escenario sanitario.

De acuerdo con los datos oficiales citados en los proyectos, entre 2022 y 2024 la vacunación infantil cayó en promedio un 12,9%. El descenso es aún más marcado en algunas inmunizaciones clave: la vacuna contra la varicela registró una baja del 54,2%; la triple bacteriana, del 50,17%; el refuerzo de la triple viral, del 47,84%; la IPV refuerzo, del 42,75%; y la vacuna contra la fiebre amarilla, del 30,02%. Todas ellas son obligatorias para el ingreso escolar.

Para Malaisi, estas cifras reflejan “un deterioro de décadas de políticas sanitarias” que habían logrado consolidar una cultura de prevención y cuidado. Por ese motivo, insistió en que la Dirección General de Cultura y Educación debe exigir el cumplimiento del calendario de vacunación como condición para la escolaridad.

En otra de las iniciativas presentadas, la exdiputada también expresó su “más absoluta preocupación” por la caída de los índices de vacunación a nivel nacional y pidió que la Legislatura inste al Gobierno nacional a lanzar campañas urgentes que refuercen la importancia de completar las dosis obligatorias.

En los fundamentos de los proyectos, Malaisi calificó como “realmente alarmante” que, tras décadas de inversión pública y control sanitario, se observe una baja tan pronunciada en la vacunación infantil. “El bienestar de los niños debe ser una prioridad, y los distintos niveles del Estado tienen la obligación de abordar esta situación con la urgencia que demanda la evidencia epidemiológica”, sostuvo.

Por último, la exlegisladora manifestó su “más enérgico repudio” a la cumbre antivacunas realizada el pasado 27 de noviembre en el Congreso de la Nación, organizada por la diputada nacional Marilú Quiroz. A su entender, ese encuentro constituyó un acto de “irresponsabilidad política e institucional” que desacredita el trabajo científico y pone en riesgo a la población infantil.

A lo largo de los proyectos, Malaisi reiteró que los porcentajes difundidos por la SAP describen un escenario crítico que exige respuestas concretas y sostenidas, y remarcó que la vacunación infantil es una política sanitaria estructural clave para prevenir brotes de enfermedades que ya habían sido controladas.