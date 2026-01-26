En el marco de un operativo fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a una mujer acusada de extorsionar a un hombre con la publicación de archivos sexuales.

La causa tuvo su origen en una denuncia presentada este mes radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°3 Especializada en Ciberdelito, perteneciente al Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

A través de la misma, se alertaba acerca de una maniobra conocida como “sextorsión”, por medio de la cual una mujer le exigía a un hombre la entrega de una elevada suma de dinero, a cambio de no difundir una serie de imágenes y videos que reflejaban a dicho masculino manteniendo relaciones carnales con la sospechosa.

Fue en ese contexto que la citada Fiscalía delegó la investigación a la División Delitos Tecnológicos de la PFA, cuyos agentes efectuaron la concreción de amplias tareas de campo y pormenorizados análisis informativos, estableciendo fehacientemente la veracidad de los hechos denunciados y, a la vez, determinando el modus operandi de la implicada.

Los federales comprobaron que la actual detenida había percibido un monto total de $4 millones, como resultado de los ardides extorsivos que venía llevando adelante en perjuicio de la víctima. No conforme con ello, se descubrió que recientemente le exigió la obtención de otro enorme dineral para no divulgar el material comprometedor: $10 millones.

Sin embargo, dicha transferencia no pudo concretarse gracias a la intervención policial, pues producto de la intensificación de las pesquisas los uniformados lograron conocer la identidad de la mujer, como así también su correspondiente domicilio.

A sabiendas de aquello, se probó que la causante perpetraba este tipo de infracciones a partir de la creación de cuentas apócrifas en reconocidas plataformas y redes sociales, mediante las cuales “seleccionaba” a sus víctimas, las seducía y posteriormente les enviaba mensajes intimidatorios a los fines de reclamarles dinero.

Reunidas las pruebas requeridas, el Juzgado de Garantías N°7 con asiento en Ezeiza a cargo de Horacio Héctor Hryb, ordenó la realización del respectivo allanamiento sobre la vivienda ubicada en la calle General Paz al 700, dentro del citado distrito bonaerense.

En consecuencia, los servidores públicos ingresaron a la morada y materializaron la detención de la imputada. Paralelamente incautaron un teléfono celular, una CPU y documentación de interés para la judicatura.

La detenida, de nacionalidad argentina y 32 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor aguardando las actuaciones procesales de rigor.