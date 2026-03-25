Manuel Adorni reaparecerá en público este miércoles desde las 11.00 con una conferencia de prensa en la Casa Rosada, luego de las tensiones que atravesó el Gobierno por las últimas polémicas alrededor de los viajes del Ministro Coordinador.

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De esta manera, el oficialismo intentará atravesar las acusaciones y retomar el control de la agenda pública después de varias semanas signadas por denuncias masivas y problemas internos.

La decisión de volver a la sala de conferencias se da después de casi dos meses sin una presentación de ese tipo. Adorni quedó en el centro de la escena después de que se conociera el viaje de su esposa en la comitiva oficial a Estados Unidos, en el avión presidencial; el vuelo a Punta del Este en un avión privado y la denuncia vinculada a una propiedad en un country registrada a nombre de su mujer Bettina Angeletti.

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Estos episodios -mal vistos por los propios simpatizantes libertarios- derivaron además en expedientes judiciales y reactivaron versiones sobre una eventual salida del funcionario, que en la Casa Rosada rechazan.

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