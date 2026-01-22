El tradicional concurso de pesca 24 Horas de la Corvina Negra ya comienza a palpitar una nueva edición que se desarrollará los días 7 y 8 de febrero en las playas de Claromecó, Reta y Orense, dentro del partido de Tres Arroyos.

Sebastián Suhit, integrante del Club Cazadores de Tres Arroyos, entidad organizadora del evento, comentó que las inscripciones vienen avanzando a muy buen ritmo en los 58 puntos de venta distribuidos en toda la provincia, lo que genera un clima de entusiasmo de cara al certamen.

El concurso, considerado uno de los más importantes de Sudamérica por su extensión horaria y cantidad de participantes, contará con una cancha de pesca de aproximadamente 45 kilómetros, teniendo como epicentro principal a Claromecó, donde se ubica la sede del evento.

Suhit recordó que el concurso nació hace más de seis décadas como una iniciativa de un grupo de amigos amantes de la pesca y que, con el paso del tiempo, fue creciendo y adaptándose, incorporando modificaciones vinculadas a la seguridad y a la organización, sin perder su esencia original, informó La Nueva Radio.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será el importante pozo de premios, que supera los 420 millones de pesos. En total se entregarán más de 85 premios, entre ellos siete vehículos cero kilómetro. La corvina negra de mayor peso se llevará una Toyota Hilux 4x4, mientras que el segundo y tercer puesto obtendrán una Toyota 4x2 y un Toyota Yaris, respectivamente.

Además, continúa el concurso paralelo a la pesca variada, que también entrega diez premios, encabezados por un Toyota Yaris cero kilómetro. Como novedad, este año se premiará a la corvina rubia de mayor peso, siempre que no se ubique entre los tres primeros lugares, con otro Toyota Yaris.

Suhit destacó que quienes se inscriban antes del 30 de enero participarán además de un sorteo especial de 15 premios, cuyo primer premio será un Toyota Yaris cero kilómetro, además de artículos de pesca y camping. También remarcó que hay dos vehículos que se sortean simplemente por inscribirse.

El integrante del Club Cazadores resaltó que el evento convoca pescadores de distintos puntos del país e incluso de países limítrofes, y que muchos organizan sus vacaciones en función de la fecha del concurso. Aclaró que no es obligatorio pescar durante las 24 horas, ya que cada participante puede hacerlo en el momento que desee y desplazarse libremente dentro de la cancha de pesca, siempre respetando el reglamento. La carnada es libre, con la única excepción de la almeja amarilla, cuya extracción está prohibida en la provincia de Buenos Aires.

Como novedad de último momento, Suhit adelantó que con la inscripción se está entregando un vaso oficial del concurso, que puede retirarse en las sedes del club en Tres Arroyos y Claromecó, sumando un recuerdo más para los participantes.

La inscripción puede realizarse a través del sitio web donde se encuentra el reglamento completo, los premios y todas las modalidades de pago. También se puede acceder a los puntos de venta físicos, donde se acepta efectivo, tarjetas, QR y promociones con tarjetas regionales. El concurso cuenta además con una fuerte presencia en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, bajo el nombre 24 Horas de la Corvina Negra.