Por Federico de Marco.

Este miércoles, luego de la movilización nacional universitaria, se espera que desde el Gobierno haya algunos movimientos, ya sea para atender la situación o bien para tratar de ningunearla.

Esta última opción parece no haber dado el resultado esperado en las últimas jornadas, por lo que Casa Rosada podría intentar mostrar cierta flexibilidad ante el reclamo para no acrecentar la bola de nieve, o cantar retruco con alguna decisión intempestiva que doble la apuesta, lo que no sería de extrañar, aunque sí poco inteligente desde el punto de vista estratégico.

Hasta el momento, desde el Gobierno sólo atinaron a reaccionar con chicanas en redes sociales.

El Presidente Milei, por su parte, tuvo una actitud relativamente pueril a la hora de responder a la masividad del reclamo publicando una foto de un león realizado con IA tomando “lágrimas de zurdos”.

Se aguarda que, al menos por prudencia, este miércoles la recepción del mensaje de un enorme sector de la sociedad (incluido votantes del propio oficialismo) sea un poquito más seria y sensata por parte de la administración nacional libertaria.