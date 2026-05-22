A pocos kilómetros del acceso a Sierra de la Ventana, sobre la Ruta 76, el establecimiento rural El Pantanoso se transforma cada fin de año en uno de los paisajes más impactantes de la provincia de Buenos Aires gracias a la floración de sus campos de lavanda.

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Entre noviembre y enero, el predio se cubre de tonos violetas y aromas naturales que atraen a turistas y amantes de la naturaleza en busca de una experiencia distinta en la comarca serrana.

Ubicado al pie del cordón serrano de Ventana, el histórico casco de estancia combina la belleza natural de las sierras con la producción orgánica de lavandas, salvia y romero. La producción cuenta con certificación de Argencert SA, perteneciente al grupo francés EcoCert, lo que garantiza prácticas sustentables y libres de químicos.

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Desde el establecimiento destacan que toda la producción se realiza “en convivencia y armonía con la naturaleza”, algo que también puede apreciarse en los colmenares distribuidos estratégicamente en el campo.

Durante la visita, los turistas pueden participar de recorridos guiados que incluyen charlas sobre el cultivo y cosecha de aromáticas, además de experiencias prácticas como el corte y armado de ramos propios de lavanda.

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Además de recorrer los cultivos florecidos, El Pantanoso ofrece actividades de trekking por el tradicional “Camino del Inca”, uno de los senderos más elegidos de la región para quienes buscan aventura y contacto con la naturaleza.

El lugar también brinda la posibilidad de organizar eventos y hospedarse en la casa de campo, en un entorno serrano que combina tranquilidad, aromas naturales y paisajes únicos.

Más información y reservas pueden consultarse en el Instagram oficial de Lavandas de las Sierras: https://www.instagram.com/lavandasdelassierras/