“Mi mujer iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó. La verdad es que era mi deseo que me acompañe”, sostuvo Manuel Adorni en declaraciones televisivas, al intentar justificar la presencia de Bettina Angeletti en la comitiva oficial.

El funcionario participó en Argentina Week, el evento que se desarrolla del 9 al 12 de marzo en Estados Unidos.

“Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado. Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar”, dijo al respecto.

En redes sociales le llovieron los cuestionamientos, ya que Adorni ha hecho de la crítica a los gastos del Estado toda su carrera política. Y no sólo desde Fuerza Patria llamaron la atención del libertario; María Eugenia Vidal, ex Gobernador bonaerense por el PRO, salió a pedirle coherencia al Ministro.}

Coherencia por favor. Fin.



pic.twitter.com/wNNDKVYctE — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) March 11, 2026

No se puede hablar de moral con la bragueta abierta. pic.twitter.com/YAIOGPidPf — Maria Teresa Garcia (@TereGarciaOK) March 11, 2026

