La compañía MetroGAS informó que sus equipos operativos continuaron con la reconexión del servicio de gas en la zona afectada por la explosión registrada en la localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús, el viernes pasado, y que dejó como saldo un muerto y destrozos en la zona.

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Asimismo, en un comunicado, resaltó el trabajo de su personal técnico "por el compromiso y profesionalismo para afrontar las tareas realizadas para restablecer la operación diaria".

Según la empresa, los trabajos incluyeron la atención de cada uno de los vecinos que regresaron a sus hogares y responder en tiempo y forma a todos los llamados recibidos en los canales exclusivos para quienes se vieron afectados.

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“Mientras continúan reconectando el servicio a los vecinos de Remedios de Escalada, los equipos técnicos de la empresa atienden las necesidades de la red de distribución en toda nuestra zona de distribución, con profesionalismo y de acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos, para garantizar la calidad y la confiabilidad del servicio”, explicó la empresa en un comunicado publicado en su página web y sus canales institucionales.

La empresa explicó que los equipos que recorren las calles de la ciudad de Buenos Aires y de 11 partidos del sur del conurbano bonaerense “atienden emergencias, realizan tareas de mantenimiento y trabajan para que el gas llegue de manera segura” a más de 2.400.000 clientes, entre residenciales, comercios e industrias.

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“Son personas que ponen su experiencia, conocimiento y compromiso al servicio de la comunidad, incluso en circunstancias difíciles. Confiamos en su trabajo y estamos orgullosos de la tarea que realizan”, agrega.

En el comunicado, la empresa pidió a la comunidad que “valore” el trabajo de los operarios de la empresa. “Detrás de cada uniforme hay una persona que está haciendo sus tareas con responsabilidad y compromiso para cuidar a todos”, señaló.