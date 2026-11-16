El intendente de Lanús Julián Álvarez confirmó que el Municipio se presentará como querellante en la causa judicial por la explosión que provocó una muerte, dejó heridos de gravedad y cuantiosos daños materiales en Remedios de Escalada el último viernes.

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Además, anunció ayuda económica inmediata, exenciones impositivas, la reconstrucción del centro comercial y obras para que los vecinos puedan regresar a sus viviendas.

Mientras tanto, la zona del epicentro de la explosión continuará restringida mientras avanzan los peritajes. Según el último comunicado oficial, los peritajes podrían extenderse hasta el próximo viernes. En relación con la investigación judicial, el Municipio apuntó contra la empresa MetroGAS por presuntos incumplimientos en los protocolos de emergencia.

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"El Municipio de Lanús se presentará como querellante en la causa judicial dado que es evidente el incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa MetroGAS", señala el comunicado.

Álvarez mantuvo una reunión con los vecinos directamente afectados y, a partir de ese encuentro, se dispusieron una serie de medidas para atender las necesidades más urgentes. Entre las principales acciones anunciadas se encuentran: Ayuda económica extraordinaria e inmediata para los damnificados que se encuentran en el epicentro del siniestro; Eximición de tasas municipales para todos los locales comerciales afectados; Envío de un proyecto de ley a la Legislatura bonaerense para eximir del pago de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y Patente a los vecinos de la zona perjudicada; Planificación de los arreglos del edificio ubicado en Del Valle Iberlucea 4494, con el objetivo de garantizar las condiciones necesarias para que sus habitantes puedan regresar; Inicio de la reconstrucción del centro comercial afectado por la explosión.

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Las tareas de demolición de la esquina donde se produjo la explosión comenzarán una vez que cuenten con la correspondiente autorización judicial. En cambio, los vecinos que viven fuera del perímetro restringido ya pueden regresar a sus domicilios. También se anunció que las instituciones de la zona podrán retomar sus actividades a partir de este lunes.

Lo último que dice la empresa

Por su parte la empresa MetroGas emitió un comunicado anunciando la habilitación de canales exclusivos de atención para los vecinos afectados por el incidente. “Ante la dificil situación que atraviesan los vecinos afectados por la explosión MetroGAS habilitó dos canales oficiales y exclusivos de atención para recibir consultas y brindar respuestas a cada caso particular”, señalan.

Se trata del correo electrónico [email protected], que ya se encuentra operativo, y de la línea telefónica (011) 4309-1075, que estará disponible a partir de este lunes 16 de noviembre, los días hábiles de 8.30 a 17.30.

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“En paralelo, MetroGAS informa que continúa trabajando en la restitución del servicio de gas en los domicilios afectados, mediante cuadrillas especialmente asignadas en la zona y en coordinación con las autoridades municipales. Durante el día de hoy (domingo 15 de noviembre), las autoridades habían tomado la decisión de reducir el área que permanece interdicta, pero durante esta tarde volvió a establecer la interdicción en 100 metros a la redonda, con la intención de realizar mañana (lunes) nuevas tareas de remoción. Esta medida permite, de todos modos, que los equipos de la compañía puedan avanzar con los trabajos y ampliar progresivamente la cantidad de hogares con suministro restablecido”, añadieron.

Por otro lado, subrayaron que “algunos vecinos ya comenzaron a regresar paulatinamente a sus hogares y lo seguirán haciendo a medida que se habiliten las condiciones necesarias y las autoridades correspondientes den la autorización”. “MetroGAS quiere destacar que continúa acompañando a las familias y seres queridos de sus empleados afectados por el incidente. La compañía está brindando el apoyo necesario en este momento tan dificil, tanto en materia de contención psicológica y asistencia médica como en cuestiones operativas, entre ellas alojamiento, transporte y respaldo económico para que puedan permanecer cerca de sus familiares”, concluyeron.