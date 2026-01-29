Tras la explosión y el incendio de gran magnitud que afectaron a una fábrica en San Fernando, comenzaron a conocerse los testimonios de los vecinos más damnificados. En diálogo con TN, el dueño de una vivienda lindera al predio siniestrado expresó su angustia por las pérdidas sufridas y apuntó contra las autoridades municipales por presuntas irregularidades en la habilitación y los controles del lugar.

“Perdimos todo”, resumió el vecino, visiblemente afectado, al relatar el impacto del fuego sobre su propiedad. Si bien destacó el trabajo de los bomberos, cuestionó el tiempo de respuesta en los primeros minutos del siniestro. “Vinieron y actuaron, estoy agradecido, pero no vinieron rápido. Tardaron un ratito. Son esos segundos de desesperación en los que no sabés por dónde arrancar. Esto era un polvorín”, describió.

El hombre señaló que la situación se volvió caótica en los instantes posteriores a la explosión. Según su relato, la gran cantidad de personas que se acercaron al lugar dificultó el ingreso de los autobombas. “Había tanta gente que los camiones no podían entrar. La policía trabajó, pero la gente era incontrolable. Estaban todos desesperados por cuidar sus cosas. Estaban todos desesperados por hacer saqueos, vamos a ser honestos, ¿a qué vienen la gente de la villa? Vienen a saquear, más allá que vengan a chusmear, y los que no son de la villa también”, lanzó el vecino perjudicado.

“Esto es la prueba de que la corrupción mata, porque se podría haber evitado”, sostuvo. En ese sentido, aseguró que en los registros municipales el predio figuraba históricamente como un depósito de YPF y que incluso existirían tanques enterrados en el lugar. “No sé cómo hicieron para habilitar una empresa donde hay tanques enterrados. Acá no podía haber una fábrica del tamaño de Otowil funcionando”, remarcó.

“Para habilitar cualquier negocio necesitás matafuegos y elementos de seguridad. La realidad es que acá no había red de incendios. No había tanques de 6.000, 8.000 o 20.000 litros de agua, y trabajan con líquidos solventes, con pinturas”, afirmó.

El vecino recordó además antecedentes de derrames en la zona. “Hemos tenido cinco o seis derrames de combustible por la calle 25 de Mayo. Yo los denuncié en su momento y vinieron a actuar, pero esto siguió igual”, agregó.