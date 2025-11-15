La fuerte explosión registrada en la zona de Ezeiza continúa generando preocupación mientras se actualiza el número de personas afectadas y los servicios de emergencia trabajan bajo alerta roja.

Según confirmó Carlos Santoro, director de la Clínica Montegrande y de un centro médico de Canning, los hospitales de la región ya están operando con código rojo por la llegada de pacientes lesionados.

“Estamos recibiendo pacientes, estamos con código rojo. Están llegando quemados y lastimados con vidrio. Hasta ahora alrededor de 15 recibimos: cinco en uno y diez en otro”, detalló Santoro a C5N.

El profesional explicó que entre los heridos no sólo hay trabajadores vinculados al área donde se produjo el siniestro, sino también vecinos de barrios cercanos que sufrieron cortes por la rotura de ventanas a causa del impacto de la explosión.

“Hay gente que ha venido de barrios cercanos que se lastimaron con los vidrios de las ventanas, no son solamente los trabajadores”, precisó, al tiempo que llevó tranquilidad respecto del cuadro general: “Hasta ahora los que recibimos no representan peligro”.

