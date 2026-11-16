El intendente de Lanús, Julián Álvarez, responsabilizó directamente a MetroGAS por la explosión ocurrida el viernes en el centro comercial de Remedios de Escalada, que dejó una persona fallecida, 30 heridos y graves destrozos. En una entrevista con el periodista Diego Iglesias por Radio Con Vos, sostuvo que la responsabilidad de la empresa es “total” y denunció que no informó a las autoridades sobre la rotura de un caño de gas durante los trabajos que se realizaban en la zona.

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“La responsabilidad, a mi juicio, es total”, afirmó el jefe comunal. Y apuntó contra la actuación de la compañía: “Ni al Municipio ni a nadie. No activa el protocolo de emergencia”.

Según reconstruyó Álvarez, la rotura de la cañería se habría producido durante la mañana, mientras una empresa contratista realizaba trabajos con una máquina excavadora. Sin embargo, cuestionó que MetroGAS no haya comunicado el incidente y advirtió que esa omisión impidió poner en marcha las medidas preventivas correspondientes.

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“El protocolo de emergencia es fundamental, porque si nosotros hubiésemos sabido de la rotura de un caño, podríamos haber pedido que corten la luz y solicitar evacuar la zona”, explicó.

El intendente detalló que el Municipio recibió a las 10:26 el primer aviso por olor a gas, realizado por un vecino. La explosión se produjo aproximadamente diez minutos después. También contó que su esposa había pasado por el lugar poco antes del estallido y lo había alertado sobre la situación.

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“Diez minutos antes de la explosión, mi señora pasa por el lugar, me llama para avisarme que hay olor a gas. Yo llamo al Municipio, me dicen que ya había ido personal de seguridad y la gente de MetroGAS les había dicho que tenía todo controlado. Inmediatamente es cuando sucede la explosión”, relató.

Álvarez también puso en duda los horarios informados por la empresa. Según explicó, una vecina identificó la rotura de la cañería incluso media hora antes del llamado interno que, de acuerdo con el vocero de MetroGAS, la compañía recibió a las 9:44. Para el jefe comunal, esa diferencia es relevante para reconstruir qué ocurrió antes de la explosión.

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La acusación contra MetroGAS y la investigación judicial

Durante la entrevista, el intendente confirmó que el Municipio se presentará como querellante en la causa judicial y cuestionó la respuesta de la compañía ante la emergencia.

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En ese sentido, relató que cuando llegó al lugar, aproximadamente media hora después de la explosión, se encontró con directivos de MetroGAS, entre ellos los gerentes de Legales y Prensa.

“Vos fijate a qué gerente mandaron para cuidar cómo comunicaban y cuidarse jurídicamente”, cuestionó. Además, señaló que desde la empresa le manifestaron que habían procedido mediante un mecanismo interno de emergencia.

El jefe comunal sostuvo que esa actuación no reemplazaba el protocolo que debía ponerse en marcha ante la rotura de una cañería. En ese contexto, recordó que la fiscal interviniente ordenó la detención en flagrancia de dos funcionarios de la compañía, quienes permanecieron demorados mientras continuaban las tareas para controlar el incendio.

Álvarez también buscó delimitar las responsabilidades del Municipio. Explicó que la administración local autoriza la apertura de veredas y calles para la ejecución de las obras y realiza controles administrativos sobre las intervenciones urbanas, pero no supervisa las tareas técnicas de instalación y soldadura de las cañerías.

Esa función, indicó, corresponde al ente regulador nacional del servicio de gas, cuya situación institucional también cuestionó. Según recordó, el organismo se encuentra acéfalo.

El intendente describió además la magnitud del siniestro y contó que, según lo que le transmitieron los bomberos, el gas comenzó a ingresar en uno de los locales comerciales y habría generado una acumulación que derivó en varias detonaciones. El incendio recién pudo ser controlado durante la madrugada del sábado, alrededor de las 2.

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La asistencia a los damnificados y la reconstrucción

En otro tramo de la entrevista, Álvarez puso el foco en las consecuencias que dejó la explosión para los vecinos y comerciantes de Remedios de Escalada. Al momento de la conversación radial, informó que había 11 vecinos internados, cinco de ellos en estado de gravedad.

También describió las pérdidas materiales y el impacto sobre las familias de la zona. Mencionó cuatro viviendas que quedaron destruidas y un edificio de ocho pisos cuyos habitantes todavía no podían regresar a sus departamentos.

“Hay gente que ha perdido su local, trabajadores que hoy no pueden ir a trabajar a esos locales”, explicó.

Frente a ese escenario, aseguró que el Municipio está otorgando una ayuda económica extraordinaria e inmediata para quienes perdieron sus ingresos o no pueden trabajar como consecuencia del siniestro. El objetivo, señaló, es garantizarles recursos para afrontar sus gastos mientras avanzan las tareas de recuperación.

Además, aclaró que el edificio afectado no necesariamente deberá demolerse en su totalidad y que el Municipio trabaja para reconstruir los departamentos y reparar las aberturas dañadas. Las tareas dependerán de las pericias y de la autorización de los bomberos.

Por último, anunció que enviará un proyecto a la Legislatura bonaerense para solicitar exenciones impositivas para los vecinos y comerciantes afectados. El Municipio también avanzará con medidas similares en el ámbito local.

“Necesitamos rápidamente actuar en la mitigación de los daños de los vecinos que sufrieron en este hecho”, concluyó.