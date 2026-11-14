La emergencia por la explosión y el incendio en Remedios de Escalada, partido de Lanús, ingresó en una nueva etapa este sábado. Durante la madrugada, personal de MetroGAS logró cortar la fuga de gas que había provocado el desastre y los Bomberos consiguieron extinguir por completo el fuego.

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La novedad fue confirmada por el Municipio de Lanús, que informó que los equipos comunales comenzaron las tareas de evaluación de los daños ocasionados por la explosión ocurrida este viernes en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea.

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A través de un comunicado, las autoridades señalaron que las familias evacuadas están siendo asistidas por el área de Desarrollo Social para que puedan regresar paulatinamente a sus hogares.

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Sin embargo, la zona afectada continuará restringida al tránsito hasta que finalicen el diagnóstico y las tareas de limpieza. En paralelo, avanza la investigación judicial para determinar cómo se produjeron los hechos y las eventuales responsabilidades de las empresas que intervinieron en los trabajos sobre la red de gas.

https://t.co/SC7hDqVLtX — Lanús Gobierno (@lanusmunicipio) November 14, 2026

Un muerto y 30 heridos por la explosión

El siniestro dejó como saldo una persona fallecida y 30 heridos, siete de ellos en estado de gravedad, según el último parte difundido por el Municipio de Lanús.

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La explosión se produjo luego de que operarios de Exgadet, una empresa tercerizada contratada por MetroGAS, realizaran trabajos de renovación de redes y dañaran un caño de distribución con una máquina tuneladora.

🚨 UN MUERTO Y 30 HERIDOS POR PERDIDA DE GAS Y EXPLOSIÓN EN REMEDIOS DE ESCALADA - Se investiga una causa por homicidio culposo. - No hay detenidos por el momento. https://t.co/QqeP3hHTIL — Vía Szeta (@mauroszeta) November 13, 2026

Por el hecho, la Fiscalía Descentralizada N.º 6 de Lanús ordenó la detención de dos directivos de MetroGAS. La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo la rotura del conducto y las responsabilidades correspondientes.

Mientras tanto, tras varias horas de trabajo de los equipos de emergencia, el incendio quedó completamente extinguido y comenzaron las tareas para evaluar los daños materiales y asistir a los vecinos afectados.