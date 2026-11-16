Tras la explosión que sacudió el centro comercial de Remedios de Escalada, partido de Lanús, MetroGAS anunció la habilitación de canales exclusivos de atención para los vecinos afectados por el siniestro. La empresa informó que recibirá consultas a través de un correo electrónico y una línea telefónica, con el objetivo de brindar respuestas a cada situación particular.

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Según comunicó la compañía, el correo electrónico [email protected] ya se encuentra operativo. Además, desde este lunes 16 de noviembre estará disponible el teléfono (011) 4309-1075, de lunes a viernes, en el horario de 8:30 a 17:30.

La medida fue anunciada en medio de las consecuencias que dejó la explosión del viernes, que provocó una víctima fatal, 30 heridos y graves daños en viviendas y comercios de la zona.

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Restitución del gas y regreso de los vecinos

En el mismo comunicado, MetroGAS aseguró que continúa trabajando para restablecer el suministro de gas en los domicilios afectados, mediante cuadrillas especialmente asignadas en el lugar y en coordinación con las autoridades municipales.

La empresa explicó que, tras la reducción a 50 metros a la redonda del área interdicta, los equipos pueden avanzar con las tareas y ampliar progresivamente la cantidad de hogares que recuperan el servicio.

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También señaló que algunos vecinos comenzaron a regresar paulatinamente a sus viviendas, a medida que se habilitan las condiciones necesarias y las autoridades correspondientes otorgan las autorizaciones.

Asistencia a los trabajadores afectados

Por otra parte, MetroGAS informó que continúa acompañando a las familias y seres queridos de sus empleados afectados por la explosión.

De acuerdo con la compañía, la asistencia incluye contención psicológica, atención médica y apoyo operativo, que contempla alojamiento, transporte y respaldo económico.