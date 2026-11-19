La explosión por una fuga de gas en Remedios de Escalada, partido de Lanús, sumó una segunda víctima fatal. Este jueves murió uno de los operarios de Metrogas que permanecía internado desde el accidente ocurrido el viernes 13 de noviembre.

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El trabajador tenía 44 años y falleció durante la madrugada, según confirmó la empresa a través de un comunicado. Era uno de los operarios que había resultado gravemente herido por la explosión.

"Es un día muy triste para todos nosotros en la empresa", expresaron desde Metrogas. Además, destacaron que el trabajador tenía "una extensa trayectoria en la compañía" y era "una persona muy querida y valorada por quienes compartieron años de trabajo con él".

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Desde la compañía señalaron que acompañan a la familia del fallecido y también a los familiares de los demás heridos, sus compañeros y amigos, que atraviesan "horas de enorme dolor".

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Uno de los puntos centrales del comunicado fue la situación de la primera víctima fatal. Metrogas aclaró que, hasta el momento, no se encuentra identificada científicamente, por lo que pidió "respeto por sus familiares que aún aguardan una respuesta".

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La empresa también informó que durante estos días brindó apoyo psicológico a los trabajadores que lo necesitaron y que continúa acompañándolos.

En otro tramo del mensaje, hizo un pedido especial de respeto hacia sus empleados. "Son profesionales capacitados, comprometidos con la seguridad de todos, que hoy están atravesando una situación profundamente dolorosa", sostuvo.

Además, remarcó que, pese al impacto emocional por la pérdida de un compañero, los trabajadores continúan desempeñando sus tareas "con responsabilidad y profesionalismo".

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"Detrás de cada equipo hay personas que hoy sufren la pérdida de un compañero y amigo, y merecen ser acompañadas y respetadas", expresó la compañía, que pidió "empatía y consideración" hacia quienes continúan trabajando para cuidar a la comunidad.

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Cómo fue la explosión en Remedios de Escalada

El accidente ocurrió el viernes 13 de noviembre, alrededor de las 9.45, en la esquina de Beltrán y Del Valle Iberlucea, en Remedios de Escalada.

Trabajadores de Exgadet, una empresa tercerizada de Metrogas, rompieron un caño de distribución mientras realizaban tareas con una máquina tuneladora. La fuga de gas derivó horas después en una fuerte explosión.

El episodio dejó inicialmente un saldo de 30 personas heridas, cinco de ellas de gravedad. Con el fallecimiento de este jueves, ya son dos las víctimas fatales.

Por último, Metrogas reiteró los canales de comunicación exclusivos para los vecinos afectados: el correo electrónico [email protected] y la línea telefónica (011) 4309-1075.