Una fuerte explosión sacudió la zona de Brandsen al 800, en el partido bonaerense de San Fernando, donde un incendio de grandes proporciones afectó un depósito de la empresa Otowil, lindero a la fábrica Sabores y Fragancias. El estallido ocurrió alrededor de la 1:30 y generó una onda expansiva que se sintió a varias cuadras, alcanzando incluso al partido vecino de Tigre.

El estruendo provocó el derrumbe de una de las paredes frontales del depósito y dio origen a un foco ígneo visible desde la vía pública. Según se informó, las llamas habrían alcanzado también a vehículos estacionados en las inmediaciones. En el lugar trabajan casi 30 dotaciones de bomberos de los cuarteles de San Fernando, Tigre, San Isidro, Don Torcuato y Escobar, que continúan con las tareas para controlar los últimos focos activos.

El incendio comprometió principalmente las instalaciones del depósito, donde se almacenaban productos químicos. De acuerdo con el jefe de Bomberos de San Fernando, Gustavo Calveiro, al momento de la explosión no había personas dentro de la fábrica y fueron los propios vecinos quienes alertaron al cuartel sobre la emergencia.

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el corte del suministro eléctrico en al menos 15 manzanas a la redonda, dejando sin servicio a numerosos vecinos de la zona. Además, patrulleros y ambulancias acudieron rápidamente al lugar. Si bien una ambulancia debió retirarse en emergencia, hasta el momento no se registraron heridos de gravedad, aunque persiste el riesgo por la posible inhalación de humo.

El depósito siniestrado se encuentra junto a la planta de Sabores y Fragancias, dedicada a la elaboración de esencias para alimentos y productos de cuidado personal. Aunque se reportaron daños materiales en esta última, el fuego no habría avanzado sobre sus instalaciones.

La explosión también causó importantes destrozos en viviendas cercanas. En casas ubicadas hasta cinco cuadras del foco, sobre la calle Alvear, se registraron roturas de vidrios, caída de techos y objetos desplazados por la onda expansiva.

Sebastián, uno de los vecinos afectados, relató el dramático momento vivido: “Estábamos acostados y con mi señora escuchamos como que llovía fuerte. Esa era la sensación. Salimos a mirar y no veíamos agua, pero empezamos a escuchar el ruido del fuego atrás. Cuando fuimos al frente de la casa vimos un foco ígneo en la parte de atrás de la fábrica”.

“El estallido provocó la rotura de vidrios y parte del cielorraso también cayó. Sobre el techo de casa cayeron elementos de la cableada, tacos de madera prendidos fuego”, agregó. Según contó, una vecina lo alertó de que el techo de su vivienda se estaba incendiando: “Subí y pude apagar lo que quedaba y bajar los restos”.

Al menos dos propiedades fueron alcanzadas por el fuego y requirieron la intervención directa de los bomberos, una de ellas ubicada a más de 100 metros del lugar del siniestro. Mientras continúan las tareas de enfriamiento y control, San Fernando permanece en estado de alerta y las autoridades investigan las causas de la explosión.