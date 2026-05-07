Extrabajadores de Bicontinentar marchan en Chivilcoy: denuncian que aún no cobraron nada tras el cierre de la planta
La movilización será este jueves en el Parque Industrial. Ex trabajadores y sus familias denuncian falta de pago, desempleo y el fuerte impacto social que dejó el cierre de la fábrica en la ciudad.
Familiares de ex trabajadores de Bicontinentar convocaron a una movilización para este jueves en Chivilcoy para reclamar por la situación de quienes perdieron su empleo tras el cierre de la planta y aún no cobraron lo que les corresponde.
La convocatoria fue impulsada por Claudia, madre de un ex empleado, quien explicó que la marcha se realizará cerca de las 13.00 en la salida del Parque Industrial. “La idea es que se movilice un poco, porque no se entrega la nave. Si se liberara, podrían instalarse otras fábricas y generar trabajo”, sostuvo en diálogo con Radio Chivilcoy.
Según contó, su familiar trabajó durante 20 años en la planta y fue uno de los últimos empleados que permaneció en el lugar. “No le pagaron sueldo, aguinaldo ni vacaciones. No cobró absolutamente nada”, denunció.
La mujer aseguró que el cierre de la fábrica golpeó fuerte a la ciudad y remarcó que hay muchos jóvenes sin empleo. “Tiramos currículums por todos lados, pero está todo colapsado”, afirmó.
Además, pidió que se reactive la planta o que el predio sea liberado para que otra empresa pueda instalarse. “Hay muchísima gente desocupada en Chivilcoy”, señaló en diálogo con el medio local La Razón de Chivilcoy.
Finalmente, dejó una frase que resumió el reclamo de las familias afectadas: “La dignidad te la da el trabajo, y eso es lo que falta hoy en Chivilcoy”.
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