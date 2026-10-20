Una multitud de personas se acercó este martes por la mañana a un mayorista de alimentos de Ezeiza para entregar su currículum y participar de una búsqueda laboral que generó una fila de más de diez cuadras. Muchos aspirantes llegaron desde la madrugada con la expectativa de conseguir uno de los 40 puestos disponibles. La convocatoria fue difundida por Canal 4 Ezeiza.

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La búsqueda apunta a cubrir vacantes para la quinta sucursal de la empresa, que abrirá sus puertas a mediados de noviembre sobre la calle Reconquista al 500, cerca de la Ruta 205 y de la esquina con Sargento Cabral.

La recepción de currículums comenzó a las 8.00 y se extenderá hasta las 18.00. La convocatoria fue difundida a través de las redes sociales y reunió a personas con distintas experiencias laborales, incluidos quienes buscan acceder a su primer empleo.

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Entre los puestos disponibles se encuentran tareas de reposición, cajeros y personal administrativo. Además, se informó que no hay límite de edad para participar de la selección.

Para postularse, los interesados deben presentar el currículum impreso, el DNI físico y un formulario con sus datos personales. El formulario se entrega en el lugar, aunque también puede llevarse completo para agilizar el trámite.

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La empresa dispuso 12 mesas con entrevistadores para recibir los datos de los aspirantes y realizar una primera evaluación. Según la información difundida durante la convocatoria, quienes obtengan una respuesta favorable serán contactados el sábado.

Algunos postulantes comenzaron a hacer la fila durante la noche del lunes, mientras que otros llegaron alrededor de las 4.00 de la madrugada para asegurarse un lugar. También hubo personas que viajaron desde distintas localidades de la zona sur del conurbano bonaerense.

La extensa fila refleja la cantidad de personas que buscan una oportunidad para incorporarse al mercado laboral. En este caso, son 40 las vacantes disponibles para la apertura del nuevo establecimiento en Ezeiza.