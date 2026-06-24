Una mujer de 31 años, que se desempeña como personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), fue aprehendida en el partido de Ezeiza por engañar y drogar a un hombre bajo la modalidad de robo conocida como "viuda negra".

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Mediante la aplicación de citas Bumble, la víctima, identificado como Cayetano S., conoció a Lucía Fernanda Díaz Da Mota, con quien mantuvo un encuentro en su domicilio luego de compartir una cena.

El hombre habría perdido la consciencia debido a que ingirió una bebida y al despertarse comprobó que le faltaban objetos de valor. Además después tuvo que ser internado.

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La víctima radicó la denuncia en la Justicia. Luego personal de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado, junto a agentes de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales, analizó imágenes de cámaras de seguridad, las que constataron que la mujer es de la PSA, aunque actualmente se encontraba de licencia médica por motivos psiquiátricos.

Por otra parte, al allanar el domicilio de Da Motta, en Ezeiza, se encontraron cuatro celulares, seis relojes de alta gama, perfumes, dos valijas pertenecientes a las víctimas, llaves de apertura, dos comandos de apertura (controles remotos) y ropa que la acusada vestía durante los ilícitos.

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La mujer formaría parte de una organización dedicada a robos con metodología de "viuda negra", captando hombres a través de aplicaciones o redes sociales.

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