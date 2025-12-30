Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a una ciudadana brasileña que intentaba transportar más de cuatro kilos de cocaína con destino a Europa.

El procedimiento tuvo lugar en el sector de Tránsito de Pasajeros, durante un control de inspección y registro, cuando los oficiales verificaban el equipaje de mano de una mujer que viajaba junto a su hijo menor desde Santiago de Chile y tenía previsto continuar hacia Ámsterdam, Países Bajos.

Durante la revisión, los efectivos advirtieron que la valija contenía prendas de vestir impregnadas con un fuerte olor similar a pegamento y presentaba un peso excesivo para su contenido, además de constatar que la pasajera no había despachado equipaje. Ante estas irregularidades, se procedió a una inspección más exhaustiva, según informó la fuerza de seguridad federal.

Como resultado, se realizó una prueba de orientación de campo que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, secuestrándose un total de 4,348 kilogramos de la sustancia.

Tras dar intervención a la autoridad judicial competente, se dispuso la detención de la mujer en calidad de incomunicada, así como el secuestro de la droga, su teléfono celular y las divisas que llevaba consigo. Asimismo, se iniciaron las actuaciones correspondientes para formalizar la imputación.

Cabe destacar que la detenida se encontraba acompañada por su hijo de cinco meses de edad, quien permanecerá bajo su cuidado conforme a lo dispuesto por la judicatura.

Interviene en la causa el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9, Secretaría N° 18.