Un párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Valle del partido de Ezeiza fue uno de los primeros en vacunarse en ese distrito bonaerense y justificó su inoculación en que debe visitar enfermos en el Hospital local. "No creí ni creo haber ocupado el lugar a nadie", dijo.

Se trata de Gabriel Coon quien aclaró que no pertenece "a fuerza política alguna: tengo mis opiniones e ideas, como todos los ciudadanos del país, pero no milito ni pretendo transmitir en mi ministerio nada más que lo que deriva del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia Católica."

La inoculación de la primera dosis a Coon fue el pasado 8 de enero, apenas poco más de una semana después que el primer lote llegara al país. El párroco tiene 50 años.

"En dicho ministerio, y sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria, me he visto necesitado de atender muchos frentes, en razón incluso por la situación de salud de mis hermanos sacerdotes afectados a la zona, que en varios casos están alcanzados por el riesgo ante la enfermedad que nos aqueja. En esa tarea, acompaño todas las obras de Caritas local, los comedores y merenderos. Asimismo, y en esa responsabilidad, visito con asiduidad los centros de salud, salitas barriales visitando a los médicos y enfermeros, especialmente el Hospital de Ezeiza", señaló.

Asimismo aseguró a través del Facebook de la parroquia que "corresponde a mi tarea visitar a los fieles, reconfortar a enfermos y familia y sobre todo, brindar los últimos auxilios espirituales a las personas que están en etapas terminales. Especialmente a los enfermos de covid en el hospital entrando a las habitaciones o lugares de resguardo para ellos, administrando la unción de los enfermos, generando todo esto mucho riesgo. A muchos de ellos luego al cementerio o deposito de sus cenizas. Me he incorporado en esta responsabilidad trabajando coordinadamente con su Dirección y la Cooperadora del nosocomio".

"En ese contexto y con esa motivación, en el mes de enero del 2021 fui vacunado en el hospital, lo que me permitió continuar con mi tarea y evitar a las personas a las que debía auxiliar el riesgo de la enfermedad. No creí ni creo haber ocupado el lugar a nadie, continúo acompañando y ayudando a nuestros equipos sanitarios en la zona, con el objeto de auxiliar espiritualmente a todos los enfermos y necesitados. Espero esta aclaración permita a mis fieles continuar acompañándome, y a los que no comparten nuestra fe tener una explicación fundada en los hechos de mi decisión y de la de las autoridades del hospital", finalizó.