"Gracias por la solidaridad, entiendo a los que todavía no lograron perdonarme, sepan que los entiendo", escribió Fabiola Yáñez en Instagram tras su primera entrevista luego de la denuncia contra su ex marido, el ex Presidente Alberto Fernández.

Y añadió: "Todo mi reconocimiento y respeto para el personal de seguridad que nos acompañó hasta el día de hoy, son grandes personas, han sido muy importantes para mi hijo y para mí".

"También aprovecho para agradecer a la doctora Mariana Gallego, quien es mi representante legal, por su generosidad, paciencia y humanidad. Un abrazo. Fabiola", finalizó.

Este martes, Yáñez volverá a declarar ante la Justicia tras la denuncia por violencia de género al expresidente Alberto Fernández.