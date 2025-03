El diputado radical Facundo Manes efectuó este miércoles una denuncia penal contra el asesor presidencial Santiago Caputo por el delito de amenazas coactivas por los hechos ocurridos el sábado pasado cuando el presidente Javier Milei abrió las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

Según el neurocientífico, Caputo le habría dicho: “Ya me vas a conocer a mí”, tras el tenso cara a cara en el Congreso.

Manes relató lo ocurrido el sábado. Según el legislador, tras mostrarle la Constitución a Javier Milei comenzó “a escuchar gritos que provenían de un palco superior ubicado detrás de mi persona. Cuando me di vuelta y alcé la vista observé a varias personas en uno de dichos palcos, entre las cuales identifiqué al Señor Santiago Caputo.”

”Todos desaforados, me gritaban e, incluso, este último hizo un gesto que en el contexto me intimidó, al acercar y retirar sus dedos índice y mayor a los ojos. También a ellos, y al Señor Caputo que estaba en el medio, les exhibí el texto de la Constitución argentina, relató Manes.

“En dichas circunstancias (las imágenes lo grafican muy bien), el Señor Caputo se puso a mi lado e hizo un acercamiento cara a cara muy intimidante. Luego, levantó su mano derecha y la colocó sobre mi rostro, en otra clara y evidente actitud hostil, para después acercar su boca a mi oído y decirme en tono amenazante: “Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio”, continuó con su versión de los hechos.

“Ya me vas a conocer a mí”, le habría dicho Caputo.

Por último, afirmó que a continuación, “el séquito de personas que nos rodearon cuando Caputo habló, antes de retirarse me dio dos fuertes palmadas con su mano derecha en el pecho. En esos mismos instantes, una persona que lo acompañaba se abalanzó sobre mí, tapando una cámara, y me “pechó”. Fue ahí cuando sentí por detrás dos golpes en la zona renal de mi cuerpo que me propinó alguno de los acompañantes de Caputo, a quien no pude ver o identificar. Diría de los comúnmente llamados “cortitos”.

El radical pidió que se cite a declarar como testigos a los diputados Juliano, Germán Martínez (Unión por la Patria), Marcela Coli, Melina Giorgi y Danya Tavella (UCR) y que el juez de la causa “disponga las diligencias necesarias a efectos de proteger mis derechos y los de mi grupo familiar”.