El senador provincial bonaerense Federico Fagioli, alineado con Juan Grabois, salió con todo contra José Luis Espert por las recientes denuncias que involucran al economista con el financiamiento del empresario acusado de narcotráfico Fred Machado.

Fagioli rechazó que se trate de una “campaña sucia u operación política”, y aseguró que la denuncia de Grabois está respaldada “con pruebas de sobra”.

“En 2019 Machado te financió la campaña, pero además en 2020 te giró 200 mil dólares”, afirmó Fagioli. “¿Cómo vas a explicar el incremento escandaloso de tu patrimonio?”, lanzó el senador, que además advirtió: “Mirá que ahora no te vas a poder escapar en motito ni en avioneta.”

Ni campaña sucia ni operación, @jlespert. Está todo en la denuncia de @JuanGrabois y hay PRUEBAS DE SOBRA: en el 2019 Machado te financió la campaña pero además en 2020, te giró 200mil dólares!! Sos parte de la banda CRIMINAL. ¿Cómo vas a explicar el incremento ESCANDALOSO de tu… pic.twitter.com/En9NrDTjaa — Federico Fagioli (@Fede_FagioliOK) September 29, 2025

De acuerdo a una investigación publicada por el medio Perfil revelan que documentos de la justicia de Estados Unidos, vinculados con causas que involucran a Machado, habría un giro por US$ 200.000 realizado el 1 de febrero de 2020 hacia una cuenta vinculada a Espert.

Según esa versión, el aporte forma parte de los registros contables secretos que fueron parte de una causa contra Machado y su socia Debra Lynn Mercer-Erwin, condenada por delitos de narcotráfico, lavado y fraude.

Fagioli sostiene que no puede tratarse de una operación política al voleo: “Está todo en la denuncia de Juan Grabois”. El senador pretende que la causa avance en los tribunales argentinos para que se esclarezca el origen del dinero y la correspondencia con el patrimonio declarado por el candidato liberal. Las acusaciones apuntan también a aspectos como viajes en avioneta, crecimiento patrimonial abrupto y vínculos formales entre Espert y Machado desde campañas anteriores.

Por su parte, Espert ha respondido que las acusaciones son operaciones políticas, atribuyéndolas al kirchnerismo. Afirmó que parte de los ataques provienen de maniobras electorales para desacreditar su imagen.