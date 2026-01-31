Un siniestro vehicular se registró cuando un automóvil terminó dentro del Arroyo Azul, a la altura del Camping Municipal. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Según el medio local Noticias de Azul, el hecho involucró a un Peugeot 206, que era conducido por Facundo Bazzano Seaone, de 28 años, quien se encontraba acompañado por su pareja, Sasha Lucero, de 21. Según el testimonio del conductor, el incidente se produjo a raíz de un desperfecto en el sistema de frenos.

De acuerdo a lo relatado, el vehículo estaba estacionado a la orilla del arroyo cuando, de manera imprevista, comenzó a desplazarse y terminó cayendo al agua. La pareja logró salir del rodado sin sufrir lesiones.

Personal del Destacamento Balneario Azul intervino en el lugar para asegurar la zona y asistir a los ocupantes. Posteriormente, el automóvil fue retirado del arroyo con la intervención del servicio especializado “Auxilio Rana”.

