El distrito de Puán despide con profundo dolor a Oscar Luján Romero, quien falleció este 25 de agosto en Azopardo, a los 62 años. Sus restos fueron trasladados a la localidad cabecera y son velados en la Casa Velatoria de H. Yrigoyen 551. La sepultura tendrá lugar este martes en el cementerio local.

Romero, conocido como “Archivista”, fue un hombre ligado de manera incansable a los medios. Tal como recordó el portal Radiante Informa de Puán, su vida estuvo marcada por la comunicación: comenzó en la radio AM y FM, siguió con los diarios de papel, luego digitales, y más tarde se adaptó a las redes sociales. “El informar fue su vida, con errores y aciertos como todos. Sin lugar a dudas quedarás en el recuerdo de todos”, expresaron desde el medio local.

El anuncio del fallecimiento fue comunicado por la Cooperativa de Servicios y Obras Públicas de Puán, que brindó detalles sobre el velatorio.

En las redes sociales, amigos, colegas y vecinos expresaron su dolor. “Mi más sentido pésame, gran persona fue Luján”, escribió Ariel Schnaider. “Sentido pésame a la familia. Muy triste noticia, QEPD Luján”, agregó Patricia Rivas. En el mismo tono, Fabiana Trujillo expresó: “Un fuerte abrazo, muy triste noticia. QEPD Luján”.

Los mensajes de condolencias se multiplicaron con palabras de afecto y reconocimiento hacia quien dedicó su vida a la información y dejó huella en la región.

