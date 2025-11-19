La comunidad de Capitán Sarmiento quedó conmocionada este sábado tras conocerse la muerte del periodista Juan Carlos Retucci, de 56 años, una figura muy querida y uno de los principales impulsores del desarrollo mediático local.

Retucci, nacido en San Antonio de Areco y radicado desde hace años en Sarmiento, fue el creador del multimedio CSHOY24, un proyecto que marcó un antes y un después en la información regional por su profesionalismo y calidad de producción.

Días antes de su fallecimiento, el periodista había dejado un mensaje en redes sociales que, con el paso del tiempo, cobró un fuerte significado. “Es como una final para mí mañana. Las chiquititas las podés perder, pero las más importantes las ganás con los mejores jugadores, y yo los tengo. Recen por mí”, escribió el martes 11 de noviembre, horas antes de someterse a una cirugía.

La intervención no tuvo la evolución esperada y, pese a los esfuerzos médicos, Retucci no logró recuperarse.

Además de su labor profesional, era reconocido por su compromiso con la comunidad y por su actitud solidaria, siempre dispuesto a colaborar en causas locales.

