Falleció Luis Alberto "Titi" Ábalo, pionero de Canal Local en Carmen de Areco
Fue un referente del canal durante más de 30 años.
La provincia de Buenos Aires despide a Luis Alberto “Titi” Ábalo, un referente del periodismo local en Carmen de Areco. El periodista y pionero de Canal Local, que en septiembre pasado celebró los 32 años del proyecto, falleció dejando un legado imborrable.
Según informaron desde la emisora, sus restos son velados en Cochería A y L y recibirán sepultura este martes a las 11, previo responso en la misma cochería. El cortejo también pasará por el cuartel de Bomberos Voluntarios, donde Ábalo se desempeñó como jefe del cuerpo activo, en un homenaje a su trayectoria y compromiso con la comunidad.
Usuarios de Facebook expresaron su dolor y recuerdo: “Con un nudo en la garganta pero agradecidos por haberte cruzado en nuestras vidas y darnos la oportunidad de crecer en nuestra pasión. Gracias por hacer historia en el periodismo”, escribió Melina Cisterna.
Carlos Bernal sostuvo: “Muy agradecido. Por cruzarte en nuestra vida. Aquel patio de casa cuando lo realizamos en calle Belgrano. Lo mejores recuerdos”. Otros mensajes, como los de Dorita Colera, María Rosa Scollo y Juana Haristoy, coincidieron en desear que “brille para él la luz que no tiene fin” y enviar condolencias a la familia.
Ábalo deja un legado que trasciende el canal: décadas de trabajo en el periodismo local y un profundo vínculo con la comunidad de Carmen de Areco, que hoy lo despide con respeto y gratitud.
