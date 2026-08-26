Un hombre de 31 años, oriundo de Olavarría, fue declarado “no culpable” de una acusación por abuso sexual doblemente agravado durante un juicio por jurados realizado en la ciudad de Azul.

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El veredicto se conoció el pasado 19 de agosto, luego de dos extensas jornadas de deliberaciones en la sala de audiencias de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Palacio de Tribunales de Azul.

La información fue publicada por Infoeme, medio que dialogó con el abogado defensor, César García, quien calificó la resolución como un fallo inédito.

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El hombre había llegado a juicio imputado por abuso sexual doblemente agravado, debido a que la acusación contemplaba que el hecho habría sido cometido por una persona encargada de la guarda o educación y por un ascendiente.

Sin embargo, el jurado popular concluyó que “el hecho no existió” y resolvió su absolución.

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La estrategia de la defensa

García explicó que asumió la defensa cuando la causa ya había sido elevada a juicio y que, para entonces, la totalidad de la prueba había sido producida por el Ministerio Público Fiscal.

Según detalló el abogado, durante el proceso se incorporaron informes médicos, pericias y testimonios.

“Los testigos eran todos de la fiscalía”, señaló el letrado al describir el escenario con el que comenzó el debate.

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En ese sentido, sostuvo que la acusación había reunido elementos que, en principio, apuntaban a acreditar la existencia del delito y la responsabilidad del acusado.

“El material sobre el que se iba a trabajar apuntaba a la culpabilidad y no a la inocencia”, explicó García.

El abogado sostuvo que debía demostrarse que había existido un abuso sexual gravemente ultrajante con penetración y que el responsable había sido el acusado.

“Se pudo desarticular con la misma prueba”

Para García, uno de los aspectos centrales del proceso estuvo relacionado con las contradicciones que surgieron durante el debate.

“Considero que es inédito porque trabajando con toda la prueba se pudo desarticular, justamente con la misma prueba, que esto no existió”, afirmó.

El defensor sostuvo que durante el juicio aparecieron inconsistencias entre distintos testimonios y que también se analizaron los resultados de las evaluaciones médicas.

“Y si esto no existió y no hay delito, no hay manera de responsabilizar, no solamente al imputado, sino a nadie”, manifestó.

Según su explicación, las contradicciones entre familiares y determinados elementos de la prueba médica fueron determinantes para la estrategia defensiva.

El cuestionamiento a la pericia psicológica

Otro de los puntos señalados por García estuvo relacionado con la pericia psicológica incorporada al expediente.

El abogado explicó que, en este tipo de investigaciones, cuando una evaluación concluye que un relato resulta genuino y verosímil y además existen indicios compatibles con un abuso, esos elementos pueden adquirir un peso importante durante el juicio.

Sin embargo, consideró que en este caso pudo cuestionar las conclusiones de la evaluación durante el contrainterrogatorio.

“Esta fue la excepción a la regla”, sostuvo García, quien afirmó haber logrado desarticular las conclusiones de la pericia a partir de las preguntas realizadas durante el debate.

El defensor también hizo referencia a los resultados de la evaluación médica y señaló que, según su interpretación, la lesión detectada no resultaba compatible con una violación.

Dos jornadas de 12 horas

El juicio se extendió durante dos jornadas que, según el abogado defensor, tuvieron una duración aproximada de 12 horas cada una.

Durante ese período se expusieron los elementos de prueba, se escucharon testimonios y se realizaron los distintos interrogatorios y contrainterrogatorios.

Finalmente, el jurado popular determinó que el acusado era no culpable, al considerar que el hecho denunciado no había existido.

García lamentó, además, el impacto que tuvo el proceso sobre los vínculos familiares y consideró que se trató de un caso en el que la revisión de las pruebas durante el debate permitió llegar a una conclusión diferente de la planteada originalmente por la acusación.