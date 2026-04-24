La Justicia de Mar del Plata resolvió que los padres de un estudiante identificado como autor de una amenaza de bomba deberán afrontar los costos del operativo de seguridad, que superan los 3 millones de pesos. El hecho ocurrió en la Escuela Secundaria N° 18 Astor Piazzolla.

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La amenaza obligó a suspender las clases y evacuar el edificio el pasado miércoles, tras un llamado que alertaba sobre la presencia de un explosivo. Luego de la denuncia radicada en la comisaría correspondiente, la investigación avanzó rápidamente y permitió identificar al responsable.

La causa está a cargo de la fiscal Florencia Salas, quien ordenó un allanamiento en el domicilio del adolescente. Como parte de las medidas, además del pago del operativo policial, se dispuso la quita de un beneficio social al grupo familiar.

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A raíz del episodio, la institución adoptó medidas excepcionales para reforzar la seguridad. Entre ellas, la prohibición temporal del ingreso con celulares y mochilas. Los estudiantes deberán asistir únicamente con útiles básicos, como carpeta, cuaderno de comunicaciones y cartuchera, que deberán llevar a la vista o en bolsas transparentes.

Desde la escuela también indicaron que se restringirá el ingreso de cualquier elemento que pueda representar un riesgo para la comunidad educativa. Las decisiones fueron tomadas en el marco de un Comité de Emergencia, ante la reiteración de amenazas en distintos puntos del país.

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