La banda armada perpetró el falso allanamiento en un complejo de oficinas de la localidad de Francisco Álvarez (partido de Moreno) .

👮🏻‍♀️🚨Falso allanamiento en Francisco Álvarez (Moreno): Disfrazados de policía asaltaron una financiera pic.twitter.com/QyCvpoFF1X — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 29, 2025

El falso operativo policial tenía como fin concretar un robo a una financiera ubicada en el kilómetro 41 del Acceso Oeste, dentro de un Polo Empresarial.

El hecho ocurrió durante la mañana del lunes, cuando los asaltantes se presentaron en el lugar vestidos con uniformes de una fuerza federal. En la recepción del complejo, manifestaron contar con una orden de allanamiento.

Según informó Qué Pasa Web, en medio del supuesto procedimiento, revelaron sus verdaderas intenciones y, bajo amenaza, se llevaron una suma al momento no precisada de dinero en efectivo.

Tras cometer el robo, los delincuentes abordaron a un automovilista que circulaba por la zona, lo amenazaron y usaron su vehículo para escapar. Durante la huida, la banda se tiroteó con personal de seguridad privada del complejo, aunque no trascendió si hubo heridos.

Las autoridades continúan con las tareas de identificación y búsqueda de los implicados.