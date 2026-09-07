Dos hombres vestidos con uniformes de la Policía intentaron ingresar a una vivienda de Luis Guillón, en el partido de Esteban Echeverría, mediante una falsa orden de allanamiento.

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La maniobra fue descubierta por la dueña de la propiedad, quien se negó a abrirles y advirtió que llamaría al 911. El hecho ocurrió el pasado 1° de septiembre en una casa ubicada sobre la calle Tarulli al 1500.

Según la investigación, los sospechosos se presentaron en la puerta con indumentaria policial y uno de ellos tenía el rostro cubierto. Allí aseguraron que debían realizar un allanamiento y amenazaron con derribar la puerta a patadas si la mujer no les permitía entrar.

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La víctima no cayó en el engaño y les respondió que se comunicaría con la Policía. Ante esa reacción, los delincuentes desistieron del intento de entradera y escaparon en un vehículo blanco.

Personal de la DDI Lomas de Zamora analizó las cámaras de seguridad de la zona y logró reconstruir el recorrido realizado por los sospechosos hasta un domicilio de Morón. Con los datos obtenidos, la UFI N°2 de Esteban Echeverría ordenó un allanamiento de urgencia.

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Durante el procedimiento fueron aprehendidos tres personas, de 34, 35 y 48 años. Los tres quedaron investigados por los delitos de tenencia ilegal de arma de guerra y violación de domicilio.

En la propiedad se secuestraron gorros y portacredenciales con insignias de la Policía bonaerense, la Policía Federal Argentina y la Policía de la Ciudad. Los investigadores encontraron además pasamontañas, distintas prendas, una barreta, un cortafierro, destornilladores y un precinto.

La Policía incautó dos pistolas, una Bersa Thunder y otra Heckler & Koch calibre .40, ambas con pedidos de secuestro en causas anteriores. Junto con las armas fueron hallados dos cargadores, 41 municiones y una sobaquera.

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El operativo permitió recuperar además un Citroën C4 Cactus blanco con la patente adulterada, señalado en la causa como el vehículo utilizado durante el intento de robo. También se llevaron para su análisis tres teléfonos celulares, dos morrales y un bolso deportivo.

De acuerdo con los registros judiciales, los dos hombres aprehendidos poseen antecedentes por distintos delitos. Ahora los investigadores intentan establecer si los detenidos y el vehículo secuestrado están relacionados con otros robos cometidos mediante el uso de uniformes y falsas identificaciones policiales, según informó Zona Norte Diario.