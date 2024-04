El intendente Federico Susbielles ratificó que avanzará en el proceso para municipalizar el servicio de prestación de agua potable que actualmente lo tiene empresa Aguas Bonaerenses SA, dependiente del gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El mandatario ya había adelantado esta posibilidad a fines de enero y había dado un plazo de 90 días, pero desde este fin de semana hay muchos usuarios sin agua por la aparición de algas en el dique Paso de las Piedras que complicó la producción de ABSA.

Es un nuevo capítulo de los problemas que tienen los bahienses para abastecerse de agua de manera correcta y eficiente. Susbielles dijo que este es el "problema número 1 de Bahía Blanca"

"En enero planteé un plazo de 90 días para solicitar la municipalización. Desde esa fecha no he visto cambios positivos en la empresa ABSA, no hemos visto una aceleración en el proceso de obras. Las fuentes complementarias como los pozos del Bajo San José no están activos y entendemos que toda esta situación no se va a modificar en el corto plazo", afirmó Susbielles de acuerdo al medio local La Nueva.

Para avanzar en el proceso decidió adelantar 15 días la convocatoria a mesas técnicas para estudiar el proyecto. Además, conformará otra comisión con diferentes fuerzas políticas para estudiar las herramientas legislativas de este cambio.

"La ciudadanía exige respuestas. No voy a tener problema en defender los intereses de los bahienses, sea cual sea la persona a la que tenga que enfrentar o con la que tenga que trabajar", ratificó Susbielles.

Por último, no cerró la posibilidad de encontrar otra alternativa a la municipalización del servicio. "Si el gobierno de la Provincia nos da otra solución, lo veremos".