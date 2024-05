En Bahía Blanca y Coronel Rosales el deficiente servicio de agua que presta ABSA es un problema de larga data que no se resuelve. El jefe comunal bahiense, Federico Susbielles, aseguró que van a avanzar en la municipalización del servicio pero desde Provincia, Néstor Álvarez, marcó las dificultades del proyecto.

"Es más que atendible la cuestión que plantea Federico Susbielles. La verdad que estamos trabajando muy bien con él, con el secretario de Obras Gustavo Trankels y el intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño. Pero la discusión de la municipalización es más política, me excede, requiere de una decisión del gobernador y del ministro del área, de una ley de la Legislatura", explicó Álvarez a la radio LU2.

En ese sentido, dijo que "sin el plan de inversiones es imposible que la Municipalidad de Bahía Blanca pueda hacerse cargo; la inversión en obras va a ser superior a los 100 millones de dólares y no alcanzaría con todo el presupuesto de la comuna bahiense para cubrirlo”.

El funcionario bonaerense y ex jefe comunal de Guaminí empatizó con el reclamo de Bahía Blanca: "La municipalización la podemos discutir, no digo ni que sí ni que no porque fui intendente y también sufrí a ABSA, entonces no puedo no estar de acuerdo en algún punto con Federico".

"Lo importante es que las obras avancen. Si no hay obra, por más que municipalicemos o privaticemos, no va a haber un buen servicio para Bahía, claramente", cerró el funcionario de Axel Kicillof.