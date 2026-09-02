La investigación por el faltante de 25 ampollas de fentanilo del Hospital Municipal sumó nuevos procedimientos. La Policía Federal allanó el centro asistencial y los domicilios particulares de tres técnicos anestesiólogos que son investigados por la presunta sustracción del potente anestésico.

Ads

Puede interesarte

Durante los operativos, los efectivos secuestraron los teléfonos celulares de los tres trabajadores, dos mujeres y un hombre, además de registrar sus taquillas dentro del hospital.

Las personas involucradas no fueron identificadas ni están formalmente imputadas, por lo que la Justicia busca determinar si tuvieron algún tipo de participación en la desaparición del medicamento.

Ads

Allanamientos en distintos puntos

Los procedimientos se realizaron tanto en el Hospital Municipal como en viviendas particulares. Dos de las requisas tuvieron lugar en Los Naranjos al 4700 y Humberto Primo al 1100, en Punta Alta.

En uno de los domicilios, los investigadores encontraron además una cantidad no especificada de marihuana, aunque se aclaró que ese hallazgo no tendría relación con la investigación por el fentanilo.

Ads

En el establecimiento sanitario, los agentes revisaron las taquillas pertenecientes a los tres técnicos anestesiólogos incluidos en la investigación.

La causa está a cargo del fiscal de Estupefacientes provincial Mauricio Del Cero, quien intenta determinar qué ocurrió con las ampollas que habían sido denunciadas como desaparecidas.

Las ampollas aparecieron vacías

Las autoridades del Hospital Municipal habían denunciado el faltante a principios de abril. Días después, personal del centro de salud encontró las ampollas vacías en el mismo sector donde presuntamente habían sido sustraídas.

Ads

Se trata de una sala ubicada en las inmediaciones del quirófano. Según trascendió, el acceso al lugar no es absolutamente restringido, aunque tampoco se trata de un sector de circulación pública.

Además, se pudo establecer que los envases encontrados corresponden al mismo lote que las ampollas denunciadas como desaparecidas.

Ahora, los investigadores buscan determinar quién tuvo acceso al sector, qué ocurrió con el contenido del fármaco y si existe alguna responsabilidad vinculada con el faltante.

Por el momento, los tres técnicos anestesiólogos permanecen bajo investigación y no existe una imputación formal en su contra.