Con el objetivo de mantener las condiciones óptimas en el sistema de distribución de agua potable, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que se realizarán trabajos de mantenimiento integral en tableros eléctricos de la Estación Elevadora Quilmes.

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Para llevar a cabo estas tareas se procederá a la parada temporal de las instalaciones, con implicancia en el bombeo de agua potable a las redes, se indicó.

En este sentido, AySA comunica que podría registrarse una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde la mañana hasta la tarde del domingo 27 de septiembre en algunas localidades de Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora y Almirante Brown. El servicio se normalizará progresivamente.

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La empresa solicita a los usuarios hacer un uso responsable del agua potable mientras se desarrollen las tareas, y recuerda que quienes cuenten con tanque de reserva domiciliario no se verán afectados, siempre que hagan un uso racional del agua almacenada.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada.

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