Familiares, amigos y vecinos de Enzo Díaz realizaron este viernes una movilización en Ramallo para reclamar justicia por la muerte del joven de 29 años. La protesta recorrió distintos puntos de la ciudad y culminó con un encuentro entre los manifestantes, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el intendente Mauro Poletti.

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La concentración comenzó después del mediodía en la esquina de la Iglesia San Francisco Javier. Desde allí, los participantes marcharon hasta la sede del Juzgado de Paz, continuaron hacia el Palacio Municipal y finalmente se dirigieron al Puerto Municipal, donde estaba prevista la llegada de las autoridades para participar de un acto de entrega de escrituras encabezado por el gobernador Axel Kicillof.

Durante la movilización, los manifestantes señalaron que el objetivo era visibilizar su reclamo y ser escuchados por las autoridades. "No venimos a hacer problemas, venimos a que nos escuchen", expresaron.

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La familia de Enzo Díaz cuestiona algunas de las decisiones adoptadas hasta el momento por la Justicia, especialmente la excarcelación de los imputados Ana Mariño Mayer y Bernardo Mariño.

Familiares, amigos y vecinos de Enzo Díaz realizaron este viernes una movilización en Ramallo para reclamar justicia por la muerte del joven de 29 años. La protesta recorrió distintos puntos de la ciudad y culminó con un encuentro entre los manifestantes, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el intendente Mauro Poletti. La concentración comenzó después del mediodía en la esquina de la Iglesia San Francisco Javier. Desde allí, los participantes marcharon hasta la sede del Juzgado de Paz, continuaron hacia el Palacio Municipal y finalmente se dirigieron al Puerto Municipal, donde estaba prevista la llegada de las autoridades para participar de un acto de entrega de escrituras encabezado por el gobernador Axel Kicillof. Durante la movilización, los manifestantes señalaron que el objetivo era visibilizar su reclamo y ser escuchados por las autoridades. "No venimos a hacer problemas, venimos a que nos escuchen", expresaron. La familia de Enzo Díaz cuestiona algunas de las decisiones adoptadas hasta el momento por la Justicia, especialmente la excarcelación de los imputados Ana Mariño Mayer y Bernardo Mariño. Cuando Poletti arribó al Puerto Municipal junto a Alonso, ambos funcionarios se acercaron a dialogar con los familiares y allegados del joven. En ese marco, el ministro mantuvo una conversación con Maricel Pasayo, madre de Enzo Díaz, quien le transmitió su preocupación por el avance de la investigación y reiteró el pedido de justicia. Según se informó, el intercambio se desarrolló en un clima de respeto y las partes acordaron mantener el diálogo de cara a una próxima reunión. La causa investiga la muerte de Enzo Díaz, ocurrida el 31 de mayo en una vivienda ubicada sobre la calle Salta al 900 de Ramallo. De acuerdo con la hipótesis que sostiene la fiscalía, el hecho ocurrió durante un episodio de violencia familiar y fue caratulado como "Homicidio con exceso en la legítima defensa". Sin embargo, la familia de la víctima sostiene que se trató de un homicidio agravado y reclama que se profundicen distintas medidas de prueba para esclarecer completamente lo sucedido.

Cuando Poletti arribó al Puerto Municipal junto a Alonso, ambos funcionarios se acercaron a dialogar con los familiares y allegados del joven. En ese marco, el ministro mantuvo una conversación con Maricel Pasayo, madre de Enzo Díaz, quien le transmitió su preocupación por el avance de la investigación y reiteró el pedido de justicia.

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Según informó el medio local Meta Ramallo, el intercambio se desarrolló en un clima de respeto y las partes acordaron mantener el diálogo de cara a una próxima reunión.

La causa investiga la muerte de Enzo Díaz, ocurrida el 31 de mayo en una vivienda ubicada sobre la calle Salta al 900 de Ramallo. De acuerdo con la hipótesis que sostiene la fiscalía, el hecho ocurrió durante un episodio de violencia familiar y fue caratulado como "Homicidio con exceso en la legítima defensa".

Sin embargo, la familia de la víctima sostiene que se trató de un homicidio agravado y reclama que se profundicen distintas medidas de prueba para esclarecer completamente lo sucedido.