Más de 200 jóvenes se reunieron este sábado en la plaza 12 de Octubre de Pilar para participar de la primera batalla de “farmear aura”, una tendencia que nació en las redes sociales y que en las últimas semanas comenzó a trasladarse de las pantallas a los espacios públicos.

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El encuentro se desarrolló durante más de dos horas en el anfiteatro del Paseo del Centro, ubicado en la intersección de San Martín y Bolívar, donde la música, el humor y las distintas performances de los participantes fueron los protagonistas de la jornada.

La iniciativa fue impulsada por un grupo de jóvenes de Pilar y rápidamente despertó el interés de quienes se acercaron para participar o simplemente observar una competencia poco habitual. Los desafíos estuvieron atravesados por poses, actitud, seguridad y creatividad, mientras el público acompañó las distintas intervenciones.

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AHORA / Más de 200 jóvenes se reunieron en el anfiteatro de la plaza 12 de Octubre de Pilar para una batalla de farmear aura. Escenas de la final. pic.twitter.com/AnqlypUV9a — Pilar a Diario (@pilaradiario) September 5, 2026

La jornada también tuvo algunas situaciones particulares. Entre los presentes hubo adultos que cuestionaron la actividad y hasta expresaron críticas e insultos ante lo que ocurría en el anfiteatro. Sin embargo, el clima general entre los jóvenes estuvo marcado por la diversión y el buen humor.

¿Qué significa “farmear aura”?

Para comprender esta expresión, es necesario separar sus dos componentes. “Farmear” proviene del inglés farm y también del lenguaje de los videojuegos, donde se utiliza para describir la repetición de determinadas acciones con el objetivo de conseguir recursos, experiencia, puntos o recompensas.

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Por otro lado, “aura” comenzó a utilizarse en las redes sociales para hacer referencia, de manera informal y generalmente humorística, a la personalidad, el carisma, el estilo o la capacidad de una persona para generar presencia y llamar la atención.

De esta manera, “farmear aura” supone realizar acciones, adoptar determinadas actitudes o protagonizar situaciones que permitan sumar simbólicamente “puntos de aura” frente a otras personas.

La tendencia se hizo especialmente popular entre los usuarios más jóvenes de plataformas como TikTok y otras redes sociales. Con el tiempo, el fenómeno dejó de ser exclusivamente virtual y comenzó a ocupar plazas, parques y otros espacios de encuentro.

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Una competencia que salió de las redes

En Pilar, el anfiteatro de la plaza 12 de Octubre fue elegido como escenario para llevar adelante esta primera experiencia presencial.

Los participantes debieron enfrentarse en distintos desafíos destinados a demostrar quién lograba imponer mayor presencia, seguridad, carisma y estilo frente al público. Cada actuación fue seguida atentamente por los espectadores, que acompañaron las ocurrencias de los competidores.

Además, la organización preparó premios para quienes consiguieran destacarse. La propuesta había sido promocionada con la consigna de entregar “súper premios para los más auras”, una forma de incentivar la participación y sumar expectativa a la competencia.