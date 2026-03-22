Esta madrugada, una camioneta Hilux en la que se movilizaban tres personas, dos mayores de edad y un menor, salió despedida de la calzada de ruta 74 y colisionó fuertemente contra un árbol ubicado a unos 7 metros de la banquina.

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Bomberos de Madariaga fueron convocados al lugar minutos antes de las 6 de mañana por el accidente que ocurrió en el kilómetro 18 sentido Pinamar - Madariaga de la mencionada vía.

Quien era el conductor, de 24 años, falleció en el lugar mientras que una persona de 31 años, y el menor de 1 año fueron trasladadas al Hospital Municipal.

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Personal de emergencias realizó tareas de reanimación sobre el menor durante el traslado hacia el centro asistencial, donde continuaron las maniobras hasta que se confirmó su fallecimiento debido a los traumatismos sufridos en cráneo, tórax y cadera, informó Central de Noticias Madariaga. La mujer quedó internada.

En el lugar se hizo presente personal de AUBASA, ambulancia de Hospital Municipal y Policía Vial.

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