Alejandro Sofía, acusado por el femicidio de Aixa Dana Mili, fue detenido este jueves en Tigre luego de una investigación que permitió reconstruir sus movimientos y determinar que se encontraba escondido en la casa de su abuela, ubicada a unos 300 metros del lugar donde fue asesinada la joven de 20 años.

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Un video difundido tras el operativo muestra parte del seguimiento realizado por las autoridades y los últimos movimientos del principal sospechoso antes de su captura. Las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Tigre (COT) fueron una de las herramientas utilizadas para reconstruir su recorrido.

Según informó la Subsecretaría de Protección Ciudadana de Tigre, las imágenes permitieron establecer que Sofía se movilizó en bicicleta hasta la vivienda de Aixa. También quedó registrado que llevaba una gorra verde, una prenda que posteriormente fue secuestrada durante el procedimiento.

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🔴🚨 Dique Luján: detuvieron al presunto autor del femicidio de Aixa Dana Mili, de 20 años. Alejandro Daniel Sofía fue localizado tras una intensa investigación y quedó a disposición de la Justicia.🚔 pic.twitter.com/yEGddMY4qB — Canal 5 Tigre (@cincoteve) October 2, 2026

La investigación estuvo a cargo de personal de la Departamental de Tigre, San Isidro y San Fernando, efectivos de la DDI de Tigre y agentes vinculados al sistema de monitoreo municipal.

Otro elemento clave surgió del seguimiento de una persona cercana al acusado. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, los investigadores intervinieron el teléfono de uno de sus amigos, quien habría mantenido contacto con Sofía y aportó datos sobre su posible paradero.

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Esa información permitió ubicar al acusado en la casa de su abuela, donde finalmente fue detenido. El domicilio se encontraba a pocas cuadras de la vivienda de Aixa y, según los datos difundidos, a unos 300 metros de la escena del crimen.

Durante el operativo se registraron momentos de tensión entre familiares de Aixa, vecinos y efectivos policiales. Luego de la detención, Sofía fue trasladado a una dependencia policial, donde permanece a disposición de la Justicia.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del femicidio de Aixa Dana Mili y avanzar con las pruebas reunidas contra el acusado.