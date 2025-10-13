Un brutal femicidio conmociona a la localidad bonaerense de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza. Una mujer de 42 años, identificada como Ana Mabel Rodríguez, fue asesinada a golpes dentro de su casa, mientras sus hijos presenciaban la escena. El principal acusado es su pareja, Ricardo A., de 35 años, quien fue detenido poco después del crimen.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Morse al 1500, donde la pareja convivía desde hacía aproximadamente cinco años. Según las primeras investigaciones, una fuerte discusión habría sido el detonante del ataque.

De acuerdo con fuentes judiciales, tras cometer el hecho, el sospechoso llamó a su hermana y le confesó lo que había hecho. La mujer, en estado de shock, salió corriendo hacia la vivienda, pero en el camino se cruzó con un móvil de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y alertó a los efectivos.

Minutos más tarde, un operativo conjunto con personal de la Comisaría 3ª de Virrey del Pino llegó al lugar y encontró al agresor junto al cuerpo sin vida de Rodríguez, quien presentaba múltiples golpes. Los niños fueron rescatados y quedaron bajo resguardo del Servicio Local de Protección de Derechos.

El fiscal de Homicidios Diego Rulli se presentó en la escena y confirmó la mecánica del crimen, mientras personal de Policía Científica realizaba las pericias. La autopsia determinará las causas exactas de la muerte, aunque todo apunta a una muerte violenta por golpes.

El caso fue caratulado como homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé prisión perpetua. El acusado se negó a declarar, pero su confesión telefónica quedó registrada y fue incorporada como prueba clave en la causa.

En redes sociales, la hermana de la víctima, Yamila, expresó su dolor con un mensaje que refleja la magnitud del drama familiar:

“No voy a parar hasta que paguen lo que te hicieron, hermana. Te sacaron la vida. Te voy a amar toda mi vida hasta que deje de respirar. Voy a luchar por tus hijos, por esos angelitos que dejaste. Te voy a extrañar con el alma partida.”

