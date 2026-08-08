El barrio Lanusse, en Luján, quedó conmocionado por un brutal femicidio. Daniela Natalia Armoa, de 27 años y madre de tres hijos, fue asesinada a puñaladas dentro de una vivienda ubicada en El Progreso al 1600. Por el hecho fue detenido su pareja, César Quiroz, de unos 30 años.

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El caso fue informado por el medio local El Civismo, que reconstruyó el episodio a partir de testimonios de vecinos y fuentes vinculadas con la investigación.

El crimen ocurrió en una propiedad tipo conventillo, con varias habitaciones y departamentos conectados por un pasillo. Daniela residía en ese lugar desde hacía aproximadamente tres años junto a sus hijos, dos varones de 8 y 4 años y una niña de 10.

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Según los testimonios recogidos en el lugar, la víctima mantenía una relación conflictiva con Quiroz, quien trabaja como carnicero. Los vecinos aseguraron que las discusiones entre ambos eran frecuentes.

Los chicos presenciaron el ataque

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De acuerdo con la reconstrucción publicada por El Civismo, Quiroz habría llegado al inmueble acompañado por su madre. Luego de una discusión con Daniela, habría tomado una cuchilla de carnicero y comenzado a atacarla reiteradamente.

La escena fue presenciada por los tres hijos de la víctima, además de otras personas que se encontraban en el lugar.

Uno de los momentos más dramáticos se produjo cuando los niños intentaron intervenir para defender a su madre y se aferraron al atacante. Según relató una vecina al medio local, el hombre habría detenido la agresión cuando comenzaron a salir los vecinos y los chicos empezaron a gritar.

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“Los nenes vieron todo y estaban todo ensangrentados porque se colgaron del femicida cuando la estaba matando”, relató la mujer.

Tras el ataque, Quiroz habría escapado caminando. Testigos indicaron que llevaba la cuchilla en la mano y tenía la ropa manchada con sangre.

Los vecinos dieron aviso a los Bomberos Voluntarios, que llegaron al lugar y trasladaron a Daniela, que se encontraba gravemente herida, al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján.

Sin embargo, la joven murió poco después de ingresar al centro de salud.

La cantidad y características de las heridas deberán ser determinadas mediante la autopsia y las pericias forenses. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de la DDI Luján y especialistas de Policía Científica.

Los investigadores también obtuvieron imágenes de cámaras de seguridad de viviendas de la cuadra, que serán analizadas para reconstruir los momentos previos y posteriores al crimen.

Vecinos habían advertido situaciones de violencia

El femicidio generó especial conmoción porque, según varios habitantes del barrio, las situaciones de violencia y las discusiones entre la pareja eran conocidas desde hacía tiempo.

Una vecina sostuvo que Daniela ya habría atravesado episodios de violencia y afirmó que, dos días antes del asesinato, Quiroz habría intentado ahorcarla. Esa versión deberá ser corroborada por la investigación judicial.

Otros vecinos describieron el inmueble como un lugar conflictivo y señalaron que en distintas oportunidades habían requerido la presencia policial.

Los tres hijos quedaron bajo protección

Luego del crimen, la directora de Prevención y Organización Comunitaria, Natalia Correa, se presentó en el lugar junto al Servicio Local de Niñez.

Las autoridades municipales intervinieron para contener y proteger a los tres menores, que fueron testigos directos del asesinato de su madre. Se evaluaba su traslado a un ámbito de protección o su permanencia al cuidado de familiares.

Detuvieron al acusado

César Quiroz fue detenido en la vivienda de su madre y posteriormente trasladado a la Comisaría de Marcos Paz.

La causa quedó a cargo de la fiscal Daiana Silvetti, quien deberá reconstruir la secuencia del ataque, determinar la mecánica del crimen y establecer si existían denuncias o antecedentes formales de violencia entre la víctima y el acusado.

Durante un allanamiento ordenado por la fiscal no fue encontrada el arma utilizada en el crimen. En el procedimiento, en cambio, fueron secuestrados dos teléfonos celulares y material orgánico y genético, según informó la Policía.