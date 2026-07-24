Una mujer de 51 años fue encontrada asesinada dentro de una vivienda de la localidad bonaerense de Merlo. Horas más tarde, su pareja, un hombre de 32 años, murió tras arrojarse al paso de una formación del ferrocarril Sarmiento, en un hecho que la Justicia investiga como un femicidio seguido de suicidio.

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El caso comenzó a ser investigado luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona fallecida en una casa ubicada sobre Formosa al 1500. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 1ª de Merlo encontraron a la víctima tendida en el piso.

De acuerdo con las primeras pericias, la mujer tenía una chalina alrededor del cuello y presentaba lesiones en el rostro. Personal de la Policía Científica y un médico policial trabajaron en la escena para reunir pruebas que permitan determinar la mecánica del crimen.

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La reconstrucción inicial indica que la noche anterior la pareja había mantenido una fuerte discusión. Una cuñada de la víctima declaró haber escuchado gritos provenientes de la vivienda.

La misma testigo relató que, tiempo después, se acercó hasta el domicilio para comunicar que el hombre se había arrojado al paso de un tren del ramal Merlo-Once. Sin embargo, al ingresar encontró a su cuñada sin vida.

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El hombre falleció en el acto como consecuencia del impacto contra la formación ferroviaria. El episodio también provocó demoras y un servicio limitado del ferrocarril Sarmiento entre Once y Castelar durante gran parte de la mañana.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 12 de Morón, que ordenó la realización de la autopsia para establecer la causa exacta de la muerte de la mujer. Además, dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad y otras medidas para reconstruir los movimientos previos de la pareja y esclarecer la secuencia de los hechos.

Por otra parte, la Comisaría de la Mujer y la Familia de Merlo informó que no existían denuncias previas por violencia de género contra el hombre señalado como presunto autor del crimen. No obstante, los investigadores continúan reuniendo pruebas para determinar con precisión cómo ocurrió el femicidio.

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