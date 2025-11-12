El resultado de la autopsia efectuada al cuerpo de Débora Bulacio Del Valle confirmó que la joven fue víctima de un femicidio. El informe forense determinó que murió por ahorcamiento y presentaba múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, lo que indica que fue agredida antes de ser asesinada por su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez, único detenido por el crimen ocurrido en Necochea.

El estudio fue llevado a cabo por el médico forense Fabio Gabriele, de la Delegación Necochea de la Policía Científica, y remitido al fiscal Walter Pierrestegui, quien instruye la causa. El documento ya fue incorporado al expediente judicial y se considera una prueba clave para la imputación del acusado, al confirmar la violencia ejercida sobre la víctima y el modo en que se produjo la muerte.

El cuerpo de Débora fue hallado el martes por la tarde en una zona de densa vegetación dentro del Lago de los Cisnes, en el sector del Parque Miguel Lillo, donde había acampado junto a Gutiérrez. El cadáver estaba semienterrado y envuelto en bolsas, lo que evidencia un intento de ocultamiento posterior al crimen.

Fuentes judiciales señalaron que el resultado de la autopsia agrava la situación procesal del acusado, de 32 años, quien permanece detenido y será trasladado en las próximas horas a la Unidad Penal de Batán.

La causa fue caratulada como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”, una figura que contempla penas de prisión perpetua. La investigación continúa a cargo de la Fiscalía N° 20 de Necochea, mientras familiares y allegados de la víctima reclaman justicia por Débora.

