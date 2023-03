Luego de la manifestación del pasado viernes, y tras conocerse los detalles del crimen en el informe preliminar, este lunes los olavarrienses, volvieron a manifestarse, exigiendo justicia por el femicidio de Sofía Vicente.

Más de medio centenar de personas se manifestaron frente a la sede judicial, conmovidos por el crimen de la joven de 22 años, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un pozo ciego en la localidad de Olavarría el pasado jueves.

El dolor se acrecentó, tras conocer los resultados preliminares de la autopsia, por los que se pudo conocer que la víctima tenía un disparo en la nuca, presentaba signos de ahorcamiento y fue hallada dentro de una cámara séptica atada en sus pies y con los ojos vendados.

“Mientras me decían lo que le pasó yo gritaba porque digo que hijos de puta que son, eso no se le hace a nadie, ni a un perro” relató Mariela Vicente, tía de Sofía, tras conocerse el informe. También, recordó a su sobrina como “una persona que no tenía maldad y que no se podía defender ni hablando. No sé por qué le hicieron esto estos tipos”.

Acompañaron la protesta, familiares de Daiana Abregú, la joven que murió dentro de la Comisaría de aquella localidad y el padre de Valentina Gallina, la joven que había quedado huérfana por el femicidio de su madre y quien también murió asesinada por su novio.

Quiénes son los sospechosos

El abogado de la familia, Dr. Sergio Roldán, se entrevistó con la fiscal que instruye en la causa, Paula Serrano, de la UFI 4 de Olavarría y tras la reunión, ratificó las primeras informaciones que trascendieron el domingo a partir de la aprehensión de Pablo Martín Olalde, un expolicía de 45 años que está señalado como presunto coautor del asesinato de Sofía.

“Hay una persona detenida con indicios muy fuertes de que haya sido uno de los coautores del hecho” precisó el letrado que actúa como particular damnificado. Y agregó que el Juzgado de Garantías 2 de Olavarría, a cargo del Dr. Carlos Villamarín, negó el pedido de excarcelación del sospechoso por lo que resulta inminente la convalidación del pedido para su detención formal.

En esa línea, amplió cuál podría ser la conexión entre el exagente de seguridad y la joven; al respecto explicó que Olalde “tenía un antecedente por consumo de estupefacientes y estuvo internado en el hospital psiquiátrico de Hinojo y posiblemente se hayan cruzado en algún momento con Sofía durante su internación. Es lo que se está tratando de probar”.

En tanto, precisó que, hay un segundo hombre (de apellido González) que actualmente se encuentra prófugo de la justicia y con quien Sofía mantenía un vínculo de mayor cercanía. “Había una relación de confianza” explicó Roldán, aunque no dio información sobre si existía algún tipo de vínculo afectivo entre ellos. “Están a la búsqueda del prófugo, está pedida la detención. Lo van a encontrar” aseguró el letrado.