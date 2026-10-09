El escalofriante mensaje que dejó el acusado de femicidio en Punta Alta horas antes de ser hallado muerto
Daniel Ferreyra, de 47 años, publicó la frase en un estado de WhatsApp a las 6.07 de este jueves. Horas después fue hallado sin vida en su vivienda. Su expareja, Noelia Díaz, de 33 años, había sido asesinada y existían denuncias previas por violencia de género.
Un mensaje publicado durante la madrugada en WhatsApp se convirtió en uno de los elementos que forman parte de la investigación por el femicidio de Noelia Díaz, de 33 años, ocurrido en Punta Alta. “Perdón, la amaba”, escribió Daniel Ferreyra, de 47, en un estado de la aplicación a las 6.07 de este jueves.
Horas después, el hombre fue encontrado muerto en el patio de su domicilio, ubicado en avenida Tucumán 847. De acuerdo con la información difundida, se habría quitado la vida por ahorcamiento.
La principal hipótesis de los investigadores es que Ferreyra asesinó a su expareja durante la noche del miércoles o la madrugada del jueves y luego regresó a su vivienda. La secuencia exacta de los hechos todavía debía establecerse mediante las pericias.
Dónde encontraron a la víctima
Díaz fue hallada sin vida en su casa de Corrientes 1073, con una herida cortante en el cuello.
Según pudo reconstruir el medio local La Brujula 24, la mujer había estado acompañada por Ferreyra durante la noche anterior. Su madre, que vive en una construcción contigua, sabía que él se encontraba allí porque la propia víctima se lo había comentado cuando le pidió prestado un velador.
La publicación realizada por el hombre a primera hora del jueves podría aportar información para reconstruir la cronología del caso, aunque por el momento no se había determinado con precisión a qué hora ocurrió el crimen.
Denuncias previas y una restricción de acercamiento
Uno de los aspectos centrales de la investigación es que existían denuncias previas por violencia de género y una prohibición de acercamiento vigente hasta el 19 de octubre.
Pese a esa medida, Ferreyra continuaba frecuentando el domicilio de su expareja, según la información conocida sobre el caso.
La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se produjeron las dos muertes y establecer qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo de ambos cuerpos.
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