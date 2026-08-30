Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), ampliará este lunes su declaración indagatoria ante el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, en el marco de la causa que investiga la producción y distribución de fentanilo contaminado, vinculado a la muerte de al menos 90 personas.

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La audiencia estará a cargo del juez federal Ernesto Kreplak y contará con la participación de la fiscal María Laura Roteta. La nueva declaración se produce después de que la Fiscalía incorporara al expediente elementos relacionados con el funcionamiento de los controles del INAME sobre los laboratorios investigados.

La presentación de Mantecón ocurre pocos días después de la ampliación de indagatoria de Agustina Bisio, exadministradora de la ANMAT, quien había rechazado responsabilidad por las fallas investigadas y señalado a su subordinada por las decisiones técnico-operativas del INAME.

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En una nota publicada por LaNoticia1 el 25 de agosto, se detalló la declaración de Bisio y sus cuestionamientos a Mantecón Fumadó. Ahora, la Justicia buscará escuchar la explicación de Mantecón sobre algunos de los puntos que aparecen señalados en el dictamen fiscal.

Una inspección con irregularidades críticas

Uno de los ejes de la investigación está relacionado con una inspección realizada en Laboratorios Ramallo entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024.

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El procedimiento detectó incumplimientos considerados críticos y mayores. El acta estableció que las áreas de elaboración del laboratorio no podían ser utilizadas hasta obtener un informe favorable del INAME. Pero existe otro elemento que la Fiscalía considera relevante: según surge del expediente, personal del organismo habría advertido previamente al laboratorio sobre la inspección.

El episodio señalado ocurrió el 27 de noviembre de 2024, un día antes del procedimiento. De acuerdo con la investigación, esa advertencia habría permitido que empleados del establecimiento trabajaran durante la madrugada para intentar subsanar irregularidades antes de la llegada de los inspectores. Pese a esas tareas, los agentes del INAME encontraron deficiencias críticas.

Otro de los puntos centrales es una carta de advertencia elaborada por técnicos del organismo después de aquella inspección. Según el dictamen fiscal, los especialistas elevaron el documento a Mantecón Fumadó el 3 de enero de 2025, pero la entonces directora del INAME recién lo firmó 38 días después, el 10 de febrero. La demora es cuestionada por la Fiscalía porque la Disposición ANMAT 1340/2020 establecía un plazo de dos días para expedirse.

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El dato adquiere especial relevancia por la cronología posterior: mientras la advertencia permanecía sin firma, Laboratorios Ramallo produjo entre el 16 de diciembre de 2024 y el 2 de enero de 2025 los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo, posteriormente identificados como contaminados. La primera entrega de esos lotes a las droguerías se produjo el 31 de enero de 2025 y las aplicaciones a pacientes comenzaron durante febrero.

La hipótesis de la Fiscalía

En el dictamen incorporado a la causa, los fiscales plantearon una conclusión particularmente relevante sobre esa demora. Según la reconstrucción fiscal, si la carta hubiera sido firmada dentro de los 23 días transcurridos entre su elevación y la primera entrega del lote contaminado a las droguerías, el producto no habría llegado al circuito sanitario y, bajo esa hipótesis, se habrían evitado las muertes.

Se trata de uno de los elementos que ahora deberá responder Mantecón Fumadó durante su ampliación de indagatoria. La Fiscalía propone analizar su conducta bajo los artículos 201 bis y 200 del Código Penal, en relación con los dos lotes investigados, y dejó abierta además la posibilidad de que los hechos sean encuadrados bajo el artículo 80, inciso 5°, correspondiente al homicidio agravado. Se trata de hipótesis de la acusación que deberán ser evaluadas por la Justicia.

Qué busca determinar la Justicia

La investigación intenta establecer cómo funcionaron los controles sobre HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., qué decisiones se adoptaron frente a las irregularidades detectadas y si las demoras en las medidas de fiscalización tuvieron incidencia en la posterior distribución del fentanilo contaminado.

Los lotes fueron identificados como contaminados con Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica, y su utilización quedó vinculada a un brote que provocó decenas de muertes y graves consecuencias para otros pacientes. La ampliación de la declaración de Mantecón Fumadó será ahora una instancia clave para conocer su versión sobre las decisiones adoptadas desde el INAME y sobre los cuestionamientos que la Fiscalía incorporó recientemente al expediente.