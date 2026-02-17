“¿Feriado? ¿Qué es eso? Nosotros trabajamos todos los días. La única forma para salir adelante es: Capitalismo, ahorro y trabajo duro. En los tres puntos decimos presentes”, expresó Javier Milei y adjuntó una foto en la que se lo ve junto a Patricia Bullrich.

Antes, la Senadora libertaria había expresado: “Trabajando junto al Presidente Milei para cerrar las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia. Este Congreso, el más reformista que haya tenido la Argentina, se prepara para un año de cambios profundos”.

Tras las palabras del Jefe de Estado en redes le dijeron de todo, y le recordaron sus shows musicales y sus largas horas compartiendo contenido en Twitter e Instagram.

Ponerse a cantar, retuitear, subir historias no es trabajar. pic.twitter.com/mhjUieM1hM — Nahuee ! (@NahueeF91) February 16, 2026

